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"У виска наган чекиста": Резников сомневается в участии РФ в Крымской платформе

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 16:59
"У виска наган чекиста": Резников сомневается в участии РФ в Крымской платформе Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация вряд ли будет участвовать в Крымской платформе. По крайней мере, на первом этапе.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Любой российский чиновник или политик даже будет бояться говорить о Крыме, потому что у них у виска наган чекиста. Они недаром записали у себя в законодательстве, что оккупация Крыма не может быть обжалована, поскольку считают, что это ограбление другой страны они совершили законно", - отметил он.

По его словам, для начала нужно создать Крымскую платформу и по максимуму привлечь в нее иностранных партнеров, которые готовы поддержать Украину конкретными шагами.

Также Резников в очередной раз исключил возможность возобновление поставок воды в Крым до его полной деоккупации.

"Именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока оккупированного ими Крыма. У нас нет возможности эффективного контроля и влияния, но мы знаем, что они там себе "гуляют" как настоящие оккупанты, арестовывая крымских татар, продавая имущество наших заводов, притесняя украинцев и Украинскую православную церковь", - добавил вице-премьер.

Напомним, Крымская платформа - это первая серьезная инициатива Украины по деоккупации полуострова. На август 2021 года запланирован первый международный саммит в Киеве. Ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии в Крымской платформе.

Но в российской Государственной думе уже заявили, что Москва не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма.

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