У Вінниці та Житомирі викрили ділків, які профінансували "ДНР" на 50 млн гривень

Правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

СБУ та ДБР викрили організаторів оборудки в результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі. Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донецької області на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" та "зборів". Далі ці гроші спрямовували на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.

За даними СБУ, для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донецької області ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та РФ. Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.

Повідомляється, що оборудка діяла ще до початку повномасштабної війни.

Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму). Серед підозрюваних - директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.

Планується винесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.