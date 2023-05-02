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В Виннице и Житомире разоблачили дельцов, которые профинансировали "ДНР" на 50 млн гривен

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Вторник 02 мая 2023 14:25
В Виннице и Житомире разоблачили дельцов, которые профинансировали "ДНР" на 50 млн гривен Фото: в Виннице и Житомире разоблачили дельцов, которые профинансировали "ДНР" на 50 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР" на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте. Организаторов сделки разоблачили в Виннице и Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

СБУ и ГБР разоблачили организаторов сделки в результате комплексных мероприятий в Виннице и Житомире. Злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". Далее эти деньги направлялись на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте.

По данным СБУ, для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донецкой области дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и РФ. Расчеты производились через подсанкционные финучреждения страны-агрессора.

Сообщается, что сделка действовала еще до начала полномасштабной войны.

Следователи ГБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Среди подозреваемых - директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия.

Планируется вынесение на рассмотрение СНБО предложений по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.

Напомним, двое жителей Горловки, которые вступили в ряды "ДНР" и решили воевать против ВСУ на Донбассе, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Кроме того, в Одесской области задержали информатора, который "сливал" оккупантам данные об обороне заводов.

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