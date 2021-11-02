"У него тундра горит": Байден раскритиковал Путина за отношение к климату

Президент США Джо Байден раскритиковал российского лидера Владимира Путина за отношение к климату. Он отметил, что тот ничего не делает в этом направлении, тогда как в России "тундра горит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена на пресс-конференции в Глазго.

Байден напомнил, что Россия и Китай проигнорировали встречу G20, которая прошла в Риме. Он также добавил, что от Путина нет информации, что он собирается делать по климату.

"У него (Путина - ред.) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - сказал Байден.