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"У него тундра горит": Байден раскритиковал Путина за отношение к климату

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 02 ноября 2021 22:14
"У него тундра горит": Байден раскритиковал Путина за отношение к климату Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден раскритиковал российского лидера Владимира Путина за отношение к климату. Он отметил, что тот ничего не делает в этом направлении, тогда как в России "тундра горит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена на пресс-конференции в Глазго.

Байден напомнил, что Россия и Китай проигнорировали встречу G20, которая прошла в Риме. Он также добавил, что от Путина нет информации, что он собирается делать по климату.

"У него (Путина - ред.) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - сказал Байден.

Напомним, на саммите по климату в Глазго более 100 мировых лидеров договорились к 2030 году положить конец исчезновению лесов на планете.

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Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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