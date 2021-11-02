"У нього тундра горить": Байден розкритикував Путіна за ставлення до клімату

Президент США Джо Байден розкритикував російського лідера Володимира Путіна за ставлення до клімату. Він зазначив, що той нічого не робить в цьому напрямку, тоді як в Росії "тундра горить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена на пресконференції в Глазго.

Байден нагадав, що Росія та Китай проігнорували зустріч G20, яка пройшла у Римі. Він також додав, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.

"У нього (Путіна - ред.) тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити", - сказав Байден.