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"У нього тундра горить": Байден розкритикував Путіна за ставлення до клімату

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Вашингтон, Вівторок 02 листопада 2021 22:14
"У нього тундра горить": Байден розкритикував Путіна за ставлення до клімату Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден розкритикував російського лідера Володимира Путіна за ставлення до клімату. Він зазначив, що той нічого не робить в цьому напрямку, тоді як в Росії "тундра горить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена на пресконференції в Глазго.

Байден нагадав, що Росія та Китай проігнорували зустріч G20, яка пройшла у Римі. Він також додав, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.

"У нього (Путіна - ред.) тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити", - сказав Байден.

Нагадаємо, на саміті за кліматом у Глазго понад 100 світових лідерів домовилися до 2030 року покласти край зникненню лісів на планеті.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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