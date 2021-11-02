ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Мировые лидеры договорились к 2030 году решить проблему вырубки лесов

Новина українською →
Глазго, Вторник 02 ноября 2021 13:52
Мировые лидеры договорились к 2030 году решить проблему вырубки лесов Фото: на саммите в Глазго договорились решить проблему вырубки лесов до 2030 года (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов на планете. Это стало первой крупной договоренностью в рамках проходящего в Глазго саммита по климату.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Договоренность включает выделение 20 млрд долларов, часть из которых пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами. Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку приводит к истощению лесов, поглощающих CO2.

Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Канада, Колумбия, США, Великобритания, Россия и Индонезия. В целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.

Правительства 28 стран также примут обязательства исключить вырубку лесов из мировой торговли продуктами питания и другими сельскохозяйственными продуктами, такими как пальмовое масло, соя и какао. Эти отрасли способствуют потере лесов из-за вырубки деревьев для освобождения места для выпаса животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине