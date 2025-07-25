"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі

У всіх зустрічей України та Росії у Стамбулі є один глядач - президент США Дональд Трамп. Це одна з важливих причин продовжувати ці переговори.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
"Раніше і так (без зустрічей у Стамбулі, - ред.) домовлялися, але ці обміни були не такого масштабу. Це важливо. І якщо кожна така зустріч, хай вона і 38 хвилин тривала, як остання, буде давати нам можливість повернути ще 1200 людей наших, це треба робити. І для нас це якби великий плюс", - сказав Рейтерович.
По-друге, за його словами, у цих всіх зустрічей України та РФ є один глядач.
"Прізвище цього глядача - Трамп. Тобто Україна через ці зустрічі, як, до речі, і Росія, але в нас краще виходить, показує Трампу, що ми готові, зустрілися, запропонували перемир'я, а Росія відмовилася і так далі", - зазначив політолог.
Він підкреслив, що для України це збереження ініціативи по відношенню до Трампа.
"Що дивіться, ми як би все робимо і питання не до нас, питання задавайте Росії. Плюс, ми насправді під час останньої зустрічі класно закинули тему, і Ердоган її сьогодні підхопив, в кінці серпня організувати зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. В Кремлі вже сказали, що не встигнуть, мало часу, тому що для них така зустріч категорично не вигідна", - додав Рейтерович.
За його словами, Путін не хоче цієї зустрічі й навіть боїться її. Адже російський диктатор вважає, що для нього це приниження.
"Він не може зустрітися з Зеленським. Може зустрітися тільки, щоб Україна підписала капітуляцію. А цього ніколи не буде. І тому ми навіть такими діями знову виставляємо Путіна в такому дурному світлі й показуємо Трампу, що він не хоче завершення війни", - зазначив політолог.
Він наголосив, що, якщо зустрічі у Стамбулі продовжуватимуться, то "треба брати в цьому участь та вкидувати якісь нові ідеї, говорити постійно про перемир'я, а потім всьому світу демонструвати недоговороздатність Росії".
"І демонструвати це володарю Білого дому", - додав Рейтерович.
Нагадаємо, 23 серпня, відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони, зокрема, домовилися про новий обмін полоненими. Обміняти планують не лише військовополонених, а й цивільних.
За підсумками переговорів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна запропонувала Росії до кінця серпня провести зустріч на рівні лідерів.
Також пропозиція передбачає, що в переговорах, крім Володимира Зеленського та Володимира Путіна, братимуть участь президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Коментуючи таку пропозицію, голова російської делегації, помічник голови Кремля Володимир Мединський заявив, що до зустрічі на рівні лідерів необхідно ретельно підготуватися. При цьому конкретної відповіді на пропозицію України він не дав.
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