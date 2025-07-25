"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле

"Раньше и так (без встреч в Стамбуле, - ред.) договаривались, но эти обмены были не такого масштаба. Это важно. И если каждая такая встреча, пусть она и 38 минут длилась, как последняя, будет давать нам возможность вернуть еще 1200 человек наших, это надо делать. И для нас это как бы большой плюс", - сказал Рейтерович.

Во-вторых, по его словам, у этих всех встреч Украины и РФ есть один зритель.

"Фамилия этого зрителя - Трамп. То есть Украина через эти встречи, как, кстати, и Россия, но у нас лучше получается, показывает Трампу, что мы готовы, встретились, предложили перемирие, а Россия отказалась и так далее", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что для Украины это сохранение инициативы по отношению к Трампу.

"Что смотрите, мы как бы все делаем и вопросы не к нам, вопросы задавайте России. Плюс, мы на самом деле во время последней встречи классно забросили тему, и Эрдоган ее сегодня подхватил, в конце августа организовать встречу Трампа, Зеленского и Путина. В Кремле уже сказали, что не успеют, мало времени, потому что для них такая встреча категорически не выгодна", - добавил Рейтерович.

По его словам, Путин не хочет этой встречи и даже боится ее. Ведь российский диктатор считает, что для него это унижение.

"Он не может встретиться с Зеленским. Может встретиться только, чтобы Украина подписала капитуляцию. А этого никогда не будет. И поэтому мы даже такими действиями снова выставляем Путина в таком глупом свете и показываем Трампу, что он не хочет завершения войны", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что, если встречи в Стамбуле будут продолжаться, то "надо принимать в этом участие и вбрасывать какие-то новые идеи, говорить постоянно о перемирии, а потом всему миру демонстрировать недоговороспособность России".

"И демонстрировать это хозяину Белого дома", - добавил Рейтерович.