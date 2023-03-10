У танка зірвало башту. Прикордонники показали знищення російської техніки

Українські військові знищили російський танк за допомогою артилерії. Від вогню ЗСУ у нього зірвало башту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Бійці Держприкордонної служби провели авіарозвідку, а військові Збройних сил "підсмажили" ворожий танк.
"У російського танка зірвало башту від спільної роботи аеророзвідки ДПСУ та артилерії ЗСУ", - зазначили захисники.
Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області українські захисники знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2".
Окрім того, українські артилеристи знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".
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