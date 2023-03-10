У танка сорвало башню. Пограничники показали уничтожение российской техники

Украинские военные уничтожили российский танк с помощью артиллерии. От огня ВСУ у него сорвало башню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Бойцы Госпогранслужбы провели авиаразведку, а военные Вооруженных сил "поджарили" вражеский танк.
"У российского танка сорвало башню от совместной работы аэроразведки ГПСУ и артиллерии ВСУ", - отметили защитники.
Напомним, недавно в Запорожской области украинские защитники уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2".
Кроме того, украинские артиллеристы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".
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