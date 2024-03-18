"У Сумській області школярів готують до підривної діяльності": в РНБО спростували новий фейк росіян

Нагадаємо, жителів Сумської області закликали не вірити фейкам про наступ росіян. Адміністрація Сумської області заявляє про поширення пропагандистських матеріалів про можливий наступ російських загарбників на територію області. Такі меседжі є спробою ворога посіяти паніку серед місцевих жителів.

У заяві адміністрації наголошується, що Сили оборони готові до будь-яких викликів і "в разі потреби дадуть гідну відсіч ворогу". Також закликається жителів Сумської області не піддаватися паніці і не вірити фейкам.

Раніше ми писали, що у РФ розповсюджують фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС.

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