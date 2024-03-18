"В Сумской области школьников готовят к взрывной деятельности": в СНБО опровергли новый фейк россиян

Напомним, жителей Сумской области призвали не верить фейкам о наступлении россиян . Администрация Сумской области заявляет о распространении пропагандистских материалов о возможном наступлении российских захватчиков на территорию области. Такие месседжи – попытка врага посеять панику среди местных жителей.

В заявлении администрации отмечается, что Силы обороны готовы к любым вызовам и "в случае необходимости дадут достойный отпор врагу". Также призывается жителей Сумской области не поддаваться панике и не верить фейкам.

Ранее мы писали, что в РФ распространяют фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС , в том числе о нападении украинских военных на ЗАЭС, которая находится под контролем оккупантов, с использованием взрывного устройства.

Однако в Центре отмечают, что эта волна дезинформации появилась как реакция на резолюцию МАГАТЭ, требующую возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

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