У Spotify стався масштабний збій

У роботі сервісу потокової музики Spotify стався масштабний збій. Користувачі з різних країн скаржаться на некоректну роботу додатка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.
Збої у додатку почали фіксувати близько 16:00 (за київським часом - ред.) середи, 16 квітня. Повідомлення про збій у роботі сервісу надійшли від 296 користувачів. Згодом кількість таких скарг збільшилась до 47 795.
Близько 60% людей зіткнулися із проблемами у роботі додатку Spotify, ще 24% скаржились на функціонування відтворення аудіо, а 16% користувачів помітили збій у роботі вебсайту сервісу. Варто зауважити, що за даними з відкритих джерел, сервісом користуються 675 мільйонів користувачів у всьому світі.
Як пише ВВС, у прес-службі Spotify пояснили, що їм відомо про проблеми із роботою сервісу.
"Ми знаємо про деякі проблеми прямо зараз і перевіряємо їх", - сказано у заяві.
Нагадаємо, наприкінці лютого стався збій у роботі "Нової пошти". Не працювали сайт і додаток. У компанії не повідомляли, що стало причиною такого збою.
Також на початку березня ми писали, що у роботі соцмережі X (колишній Twitter) сьогодні, 10 березня, спостерігається збій. Тоді Ілон Маск заявляв про кібератаку.
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