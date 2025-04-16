У Spotify стався масштабний збій

Збої у додатку почали фіксувати близько 16:00 (за київським часом - ред.) середи, 16 квітня. Повідомлення про збій у роботі сервісу надійшли від 296 користувачів. Згодом кількість таких скарг збільшилась до 47 795.

Близько 60% людей зіткнулися із проблемами у роботі додатку Spotify, ще 24% скаржились на функціонування відтворення аудіо, а 16% користувачів помітили збій у роботі вебсайту сервісу. Варто зауважити, що за даними з відкритих джерел, сервісом користуються 675 мільйонів користувачів у всьому світі.

Як пише ВВС, у прес-службі Spotify пояснили, що їм відомо про проблеми із роботою сервісу.

"Ми знаємо про деякі проблеми прямо зараз і перевіряємо їх", - сказано у заяві.