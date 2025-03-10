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У роботі X стався збій: Маск пише про кібератаку

Понеділок 10 березня 2025 19:59
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У роботі X стався збій: Маск пише про кібератаку Ілюстративне фото: соцмережа X перестала працювати через кібератаку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У роботі соцмережі X (колишній Twitter) сьогодні, 10 березня, спостерігається збій. Причиною стала кібератака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DownDetector і власника компанії X Ілона Маска.

За інформацією DownDetector, користувачі по всьому світу скаржаться на збій у роботі соцмережі X. Здебільшого проблеми спостерігаються із застосунком X.

Фото: соцмережа X не працює 10 березня (скріншот)

"На компанію X була здійснена (і продовжує здійснюватися) масштабна кібератака. Нас атакують щодня, але ця атака була здійснена з використанням великої кількості ресурсів. У ній бере участь або велика, скоординована група, або країна", - написав Маск.

До слова, на початку грудня минулого року технічний збій стався в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp.

Проблеми з додатками Meta фіксували як на території США, так і на території Росії. Причина такого збою була невідомою.

При цьому кілька тижнів тому стався збій у роботі "Нової пошти". Не працювали сайт і додаток.

У компанії не повідомляли, що стало причиною такого збою.

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Twitter Ілон Маск
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