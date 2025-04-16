В Spotify произошел масштабный сбой

Сбои в приложении начали фиксировать около 16:00 (по киевскому времени - ред.) среды, 16 апреля. Сообщения о сбое в работе сервиса поступили от 296 пользователей. Впоследствии количество таких жалоб увеличилось до 47 795.

Около 60% людей столкнулись с проблемами в работе приложения Spotify, еще 24% жаловались на функционирование воспроизведения аудио, а 16% пользователей заметили сбой в работе вебсайта сервиса. Стоит заметить, что по данным из открытых источников, сервисом пользуются 675 миллионов пользователей во всем мире.

Как пишет ВВС, в пресс-службе Spotify объяснили, что им известно о проблемах с работой сервиса.

"Мы знаем о некоторых проблемах прямо сейчас и проверяем их", - сказано в заявлении.