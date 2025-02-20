У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

У роботі "Нової пошти" стався збій 20 лютого. Не працює ні сайт, ні додаток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарії у Facebook компанії.

"Щось сталося. Додаток не працює і неможливо дозвонитися на "гарячу" лінію. Мені треба терміново відправляти з поштомату. І на сайт зайти неможливо", - жаліються клієнти у соцмережі.

Крім того, за даними користувачів - "гаряча" лінія мовчить, оператори теж мовчать, а про збій "випадково дізнались з соцмереж".

"Сайт і додатки не працюють - якась проблема?", "Вибило з додатку, тепер зайти неможливо", "Додаток висить. Оплатити посилкк неможливо", - скаржаться клієнти сервісу.





Користувачі скаржаться на збій в роботі "Нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)