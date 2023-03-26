"У росіян нічого не лежить на місці". У Білгородській області почали красти генератори (перехоплення)

"У нас у сусідньому дворі сперли генератор... У нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так... За всім потрібно око та око, як показує практика", - сказала жінка.

Її співрозмовник не здивувався такому випадку: "Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і поготів".

Жінка вважає, що генератори зараз дуже потрібні росіянам і згадує ситуації з перебоями у постачанні електроенергії у Білгородській області, зумовлені систематичними аваріями на ТЕЦ.

"Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, будинок крижаний. Така штука знадобилася б", - додала вона.

Нагадаємо, 22 березня у Білгородській області скаржилися на обстріл села Борисівка, внаслідок чого там пошкоджено електро- та газопостачання.

Раніше в Білгородській області заявили про нібито збиття дрона, уламки якого впали на територію житлового будинку.

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