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У Бєлгородській області заявили про "обстріл" села, там проблеми з газом і електрикою

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Бєлгородська область, Середа 22 березня 2023 12:09
У Бєлгородській області заявили про "обстріл" села, там проблеми з газом і електрикою Фото: в Бєлгородській області заявили про "обстріл" села Борисівка (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріл села Борисівка. Внаслідок чого там пошкоджено електро- та газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

Традиційно в обстрілах російська влада звинувачує ЗСУ.

"Більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства, одна людина загинула. Це чоловік, сторож підприємства", - пише Гладков.

За його словами, також осколками снарядів нібито пошкоджено ще три приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади.

"Також пошкоджено електро- та газопостачання на території села", - додає Гладков.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.

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