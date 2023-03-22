У Бєлгородській області заявили про "обстріл" села, там проблеми з газом і електрикою
В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріл села Борисівка. Внаслідок чого там пошкоджено електро- та газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.
Традиційно в обстрілах російська влада звинувачує ЗСУ.
"Більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства, одна людина загинула. Це чоловік, сторож підприємства", - пише Гладков.
За його словами, також осколками снарядів нібито пошкоджено ще три приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади.
"Також пошкоджено електро- та газопостачання на території села", - додає Гладков.
Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.
Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.
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