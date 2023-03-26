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"У россиян ничего не лежит на месте". В Белгородской области начали красть генераторы (перехват)

Иллюстративное фото: в Белгородской области начали красть генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Белгородской области РФ участились случаи кражи электрогенераторов после перебоев со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора россиян Главным управлением разведки Минобороны.

"У нас в соседнем дворе сперли генератор... У нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так... За всем нужно глаз да глаз, как показывает практика", - сказала женщина.

Ее собеседник не удивился такому случаю: "Да, ведь могут мешок муки спереть, а дизельный генератор, так и подавно".

Женщина считает, что генераторы сейчас очень нужны россиянам и вспоминает ситуации с перебоями в поставках электроэнергии в Белгородской области, обусловленные систематическими авариями на ТЭЦ.

"Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, дом ледяной. Такая штука бы пригодилась", - добавила она.

Напомним, 22 марта в Белгородской области жаловались на обстрел села Борисовка, вследствие чего там повреждены электро- и газоснабжение.

Ранее в Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона, обломки которого упали на территорию жилого дома.

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