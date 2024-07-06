У Рівненському районі сталась ДТП: загинуло 14 людей

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця в Миколаєві зіткнулись автівки. Шестеро з них постраждали, в тому числі діти.

До того, на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.

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