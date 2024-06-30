В Миколаєві зіткнулись автівки: шестеро постраждалих, в тому числі діти (фото)
У Миколаєві 29 червня зіткнулися два автомобілі. Шестеро людей постраждало, серед них - двоє дітей 4 та 9 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
"Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ 21110 та його пасажири чотирьох, девʼяти, 28-ми, 35-ти та 55-ти років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичних закладів. Водій автомобіля Land Cruser не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Обставини аварії
29 червня, близько 20:15, на перехресті вулиць Лягіна та Потомкінської зіткнулись два транспортні засоби. За кермом Land Cruser Prado перебував 39-річний водій, ВАЗ 21110 керував 39-річний чоловік.
Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, у Кривому Розі на перехресті зіткнулися пасажирська маршрутка та фура. Внаслідок ДТП постраждали 22 особи.
Крім того, на Закарпатті у селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовано 11 осіб.
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