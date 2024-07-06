В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек

Напомним, что в конце прошлого месяца в Николаеве столкнулись автомобили. Шесть из них пострадали, в том числе дети.

К тому же на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

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