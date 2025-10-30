ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"У Путіна гіперфіксація на війні": Подоляк розповів, як зупинити російського диктатора

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 18:09
UA EN RU
"У Путіна гіперфіксація на війні": Подоляк розповів, як зупинити російського диктатора Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Для того, аби змусити Росію зупинити війну, її треба позбавити доступу до ресурсів та можливості продавати нафту. Водночас пропозиції переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним є "абсурдними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Путін, як будь-який "примітивний та передбачуваний авторитарій", безмежно зациклений на зброї.

"Кожне його міркування - про те, скільки людей він ще вб’є, що захопить, кого депортує. У Путіна гіперфіксація на війні як єдиному джерелі конкурентності", - зазначив Подоляк.

Він додав, що з цієї причини пропозиції щодо переговорів з російським диктатором є абсурдними.

"Людина з тяжким особистісним розладом не може триматися в межах раціонального. Тут доречна або специфічна психокорекція, або - у нашому випадку - безумовна ізоляція", - переконаний радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що необхідно позбавляти Росію доступу до ресурсів, відрізати її від фінансових ринків та від можливостей продавати нафту. Він додав, що треба зупиняти і контрабандні схеми із купівлі компонентів для "Калібрів" та "Іскандерів".

"На жаль, у російських ракетах до 70 % електроніки європейсько-американського походження, отже, цього доступу слід позбавляти. Інструментів вистачає, але процес "обезжирення РФ" треба суттєво пришвидшити", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, нещодавно Подоляк заявив, що ставлення росіян до війни зміниться, коли вибухи почнуть лунати по всй території країни-агресорки.

За словами радника голови Офісу президента, для цього Україна потребує далекобійної зброї: ракет Tomahawk, "Фламінго" або важких дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні