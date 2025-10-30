"У Путіна гіперфіксація на війні": Подоляк розповів, як зупинити російського диктатора

Для того, аби змусити Росію зупинити війну, її треба позбавити доступу до ресурсів та можливості продавати нафту. Водночас пропозиції переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним є "абсурдними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Путін, як будь-який "примітивний та передбачуваний авторитарій", безмежно зациклений на зброї.

"Кожне його міркування - про те, скільки людей він ще вб’є, що захопить, кого депортує. У Путіна гіперфіксація на війні як єдиному джерелі конкурентності", - зазначив Подоляк.

Він додав, що з цієї причини пропозиції щодо переговорів з російським диктатором є абсурдними.

"Людина з тяжким особистісним розладом не може триматися в межах раціонального. Тут доречна або специфічна психокорекція, або - у нашому випадку - безумовна ізоляція", - переконаний радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що необхідно позбавляти Росію доступу до ресурсів, відрізати її від фінансових ринків та від можливостей продавати нафту. Він додав, що треба зупиняти і контрабандні схеми із купівлі компонентів для "Калібрів" та "Іскандерів".

"На жаль, у російських ракетах до 70 % електроніки європейсько-американського походження, отже, цього доступу слід позбавляти. Інструментів вистачає, але процес "обезжирення РФ" треба суттєво пришвидшити", - сказав радник голови ОП.