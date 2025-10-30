"У Путина гиперфиксация на войне": Подоляк рассказал, как остановить российского диктатора

Для того, чтобы заставить Россию остановить войну, ее надо лишить доступа к ресурсам и возможности продавать нефть. В то же время предложения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным являются "абсурдными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Путин, как любой "примитивный и предсказуемый авторитарий", безгранично зациклен на оружии.

"Каждое его рассуждение - о том, сколько людей он еще убьет, что захватит, кого депортирует. У Путина гиперфиксация на войне как единственном источнике конкурентности", - отметил Подоляк.

Он добавил, что по этой причине предложения о переговорах с российским диктатором являются абсурдными.

"Человек с тяжелым личностным расстройством не может держаться в пределах рационального. Здесь уместна или специфическая психокоррекция, или - в нашем случае - безусловная изоляция", - убежден советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что необходимо лишать Россию доступа к ресурсам, отрезать ее от финансовых рынков и от возможностей продавать нефть. Он добавил, что надо останавливать и контрабандные схемы по покупке компонентов для "Калибров" и "Искандеров".

"К сожалению, в российских ракетах до 70 % электроники европейско-американского происхождения, следовательно, этого доступа следует лишать. Инструментов хватает, но процесс "обезжиривания РФ" надо существенно ускорить", - сказал советник главы ОП.