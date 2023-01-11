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У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає БМП Bradley

Фото: у Пентагоні розповіли, коли Україна отримає БМП Bradley (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США сподіваються передати Україні бойові машини піхоти Bradley протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного представника Пентагону Пета Райдера.

"Ми сподіваємося на кілька тижнів. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо працювати настільки швидко, наскільки зможемо", - сказав він.

Райдер зазначив, що США не будуть заздалегідь оголошувати, коли саме відбудуться поставки БМП. Він вважає, що Україна сама висвітлить момент, коли техніка з'явиться на полі бою.

Нагадаємо, 6 січня США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів, у який увійшли БМП Bradley.

У Міноборони США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації Bradley.

Детальніше про бойові машини Bradley читайте у матеріалі РБК-Україна.

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