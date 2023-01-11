В Пентагоне рассказали, когда Украина получит БМП Bradley

"Мы надеемся на несколько недель. Поэтому опять же мы будем продолжать работать настолько быстро, насколько сможем", - сказал он.

Райдер отметил, что США не будут заранее объявлять, когда именно состоятся поставки БМП. Он считает, что Украина сама осветит момент, когда техника появится на поле боя.

Напомним, 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов, в который вошли БМП Bradley.

В Минобороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации Bradley.

Подробнее о боевых машинах Bradley читайте в материале РБК-Украина.

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