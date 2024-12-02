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У Новоросійську партизани виявили російський фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" (фото)

Понеділок 02 грудня 2024 21:57
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У Новоросійську партизани виявили російський фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" (фото) Ілюстративне фото: у Новоросійську партизани виявили носій ракет "Калібр" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Партизани виявили фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" у Новоросійську. Було проведено розвідку військово-морської бази Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", наразі на морській базі перебувають бойові кораблі, патрульні катери і судна постачання, зокрема передислоковані з Криму.

Там було помічено фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме цей фрегат у жовтні 2022 року пошкодили українські військові. Наразі це судно, яке бере активну участь у ракетних обстрілах України, ховається в Новоросійську під посиленою охороною.

Фото: у Новоросійську партизани виявили носій ракет "Калібр" (t.me/atesh_ua)

"На узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій", - пише "АТЕШ".

Партизани продовжують виявляти ключові об'єкти та оперативно передавати дані Збройним Силам України, щоб злочинні удари по території України не залишилися безкарними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада. Вони значно ускладнюють роботу по ліквідації наслідків.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Україні 28 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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