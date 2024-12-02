У Новоросійську партизани виявили російський фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", наразі на морській базі перебувають бойові кораблі, патрульні катери і судна постачання, зокрема передислоковані з Криму.

Там було помічено фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме цей фрегат у жовтні 2022 року пошкодили українські військові. Наразі це судно, яке бере активну участь у ракетних обстрілах України, ховається в Новоросійську під посиленою охороною.

Фото: у Новоросійську партизани виявили носій ракет "Калібр" (t.me/atesh_ua)

"На узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій", - пише "АТЕШ".

Партизани продовжують виявляти ключові об'єкти та оперативно передавати дані Збройним Силам України, щоб злочинні удари по території України не залишилися безкарними.