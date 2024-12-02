В Новороссийске партизаны обнаружили российский фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", в настоящее время на морской базе находятся боевые корабли, патрульные катера и суда поставки, в том числе передислоцированные из Крыма.

Там был замечен фрегат "Адмирал Макаров", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Именно этот фрегат в октябре 2022 повредили украинские военные. В настоящее время это судно, активно участвующее в ракетных обстрелах Украины, прячется в Новороссийске под усиленной охраной.

Фото: в Новороссийске партизаны обнаружили носитель ракет "Калибр" (t.me/atesh_ru)

"На побережье развернуты посты с крупнокалиберными пулеметами для защиты от атак дронов. На причалах зафиксирована погрузка боеприпасов, что указывает на подготовку к новым операциям", - пишет "АТЕШ".

Партизаны продолжают выявлять ключевые объекты и оперативно передавать данные Вооруженным Силам Украины, чтобы преступные удары по территории Украины не остались безнаказанными.