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В Новороссийске партизаны обнаружили российский фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" (фото)

Понедельник 02 декабря 2024 21:57
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В Новороссийске партизаны обнаружили российский фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" (фото) Иллюстративное фото: в Новороссийске партизаны обнаружили носитель ракет "Калибр" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске. Была проведена разведка военно-морской базы Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", в настоящее время на морской базе находятся боевые корабли, патрульные катера и суда поставки, в том числе передислоцированные из Крыма.

Там был замечен фрегат "Адмирал Макаров", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Именно этот фрегат в октябре 2022 повредили украинские военные. В настоящее время это судно, активно участвующее в ракетных обстрелах Украины, прячется в Новороссийске под усиленной охраной.

Фото: в Новороссийске партизаны обнаружили носитель ракет "Калибр" (t.me/atesh_ru)

"На побережье развернуты посты с крупнокалиберными пулеметами для защиты от атак дронов. На причалах зафиксирована погрузка боеприпасов, что указывает на подготовку к новым операциям", - пишет "АТЕШ".

Партизаны продолжают выявлять ключевые объекты и оперативно передавать данные Вооруженным Силам Украины, чтобы преступные удары по территории Украины не остались безнаказанными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 28 ноября – читайте в материале РБК-Украина.

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