"У найближчі терміни": Арестович дав прогноз по звільненню Херсона
Збройні сили України можуть витрати від п'яти днів до трьох тижнів, аби повністю звільнити Херсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Це залежить від такої кількості факторів, які наразі ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування", - заявив Арестович.
За його словами, єдине, що ми можемо констатувати, рано чи пізно, із втратами чи без, Херсон ЗСУ беруть у найближчі терміни. Арестович пояснює, що це може зайняти 2-3 тижні, може й 5-7 днів, може бути і більше.
"Сил та засобів, щоб вести бої та утримувати Херсон, їм вистачає", - додав Арестович.
Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.
При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.
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