"В ближайшие сроки": Арестович дал прогноз по освобождению Херсона
Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Это зависит от такого количества факторов, которые пока никто не может просчитать. Мы не знаем замыслов российского командования", - заявил Арестович.
По его словам, единственное, что мы можем констатировать рано или поздно, с потерями или без, Херсон ВСУ берут в ближайшие сроки. Арестович объясняет, что это может занять 2-3 недели, может быть и 5-7 дней, может быть и больше.
"Сил и средств, чтобы вести бои и удерживать Херсон, им хватает", - добавил Арестович.
Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.
При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.
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