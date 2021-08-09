"У нас нет таких ресурсов": Лукашенко отрицает диктатуру в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет диктатуры. У властей якобы нет таких ресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии Лукашенко.
Он заявил, что якобы "никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собирается".
"Это относится к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа, диктатура. Для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет", - заявил Лукашенко.
Напомним, в ЕС назвали условие для отмены санкций против Беларуси.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси, это планируют сделать в годовщину выборов президента в стране.