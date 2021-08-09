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"У нас нет таких ресурсов": Лукашенко отрицает диктатуру в Беларуси

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Минск, Понедельник 09 августа 2021 11:55
"У нас нет таких ресурсов": Лукашенко отрицает диктатуру в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет диктатуры. У властей якобы нет таких ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии Лукашенко.

Он заявил, что якобы "никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собирается".

"Это относится к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа, диктатура. Для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет", - заявил Лукашенко.

Напомним, в ЕС назвали условие для отмены санкций против Беларуси.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси, это планируют сделать в годовщину выборов президента в стране.

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