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"У нас немає таких ресурсів": Лукашенко заперечує диктатуру в Білорусі

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 11:55
"У нас немає таких ресурсів": Лукашенко заперечує диктатуру в Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі немає диктатури. У влади ніби-то немає таких ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії Лукашенка.

Він заявив, що нібито "ніколи нікому нічого не диктував і диктувати не збирається".

"Це відноситься до тих гидот, які ви кидаєте в мою сторону, типу, диктатура. Для того, щоб диктувати в світі, я цілком осудна людина, треба мати відповідний ресурс. У нас цього ресурсу немає", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, у ЄС назвали умову для скасування санкцій проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції щодо Білорусі, це планують зробити в річницю виборів президента в країні.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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