"У нас немає таких ресурсів": Лукашенко заперечує диктатуру в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі немає диктатури. У влади ніби-то немає таких ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його слова під час прямої лінії Лукашенка .

Він заявив, що нібито "ніколи нікому нічого не диктував і диктувати не збирається".

"Це відноситься до тих гидот, які ви кидаєте в мою сторону, типу, диктатура. Для того, щоб диктувати в світі, я цілком осудна людина, треба мати відповідний ресурс. У нас цього ресурсу немає", - заявив Лукашенко.