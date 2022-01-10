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"У нас есть право на самооборону". Украина просит у Германии оборонительное вооружение

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен продать Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

По его словам, Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - сказал он.

Посол считает, что нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.

Ранее сообщалось, что позиция нового правительства Германии по поставкам оружия Украине не изменилась.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что новое правительство Германии изменит свою позицию по поставкам вооружений.

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