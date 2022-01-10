"У нас є право на самооборону". Україна просить у Німеччини оборонне озброєння

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Берлін повинен продати Києву оборонне озброєння. За його словами, Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.
За його словами, Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".
"Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону", - сказав він.
Посол вважає, що небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на стані відносин України та Німеччини.
Раніше повідомлялося, що позиція нового уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні не змінилася.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що новий уряд Німеччини змінить свою позицію щодо постачання озброєнь.