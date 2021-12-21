Позиция нового правительства Германии по поставкам оружия Украине не изменилась, - посол

Позиция Германии по поставкам оборонительного вооружения в Украину с приходом нового правительства не изменилась. При этом существует возможность договориться о медицинском оборудовании и машин для эвакуации раненых.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил на полях дипломатического форума в Гуте посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"По оружию позиция (нового правительства Германии - ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Нынешняя коалиция, в частности, "Зеленые", которые являются нашими союзниками, именно в этой сфере выступают за еще более рестриктивную политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом. Возможны еще ограничения", - сказал Мельник.

Посол выразил опасение, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся. Однако, отметил дипломат, есть неплохие шансы продвинуться где-нибудь по линии медицинского оборудования, бронированных автомобилей, чтобы можно было вывозить раненых.

"То есть, что связано с последствиями войны. Пока ситуация такова", - резюмировал Мельник.