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"У нас появляются перспективы": глава Николаевской ОГА о ситуации в области

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Воскресенье 06 марта 2022 22:48
"У нас появляются перспективы": глава Николаевской ОГА о ситуации в области Фото: Виталий Ким (nikvesti)
Автор: Светлана Мащенко

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА? рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер 6 марта. Он успокоил жителей региона, сказав, что воздушная тревога отменяется, а "настроение улучшается с каждым днем".

Об этом Ким рассказал в Telegram Николаевской ОГА.

По состоянию на 22:10 все под контролем.

"Отменяем воздушную тревогу. Такое ощущение, что нас дурят, враг хочет, чтобы мы не спали. Мы несем дозор, а вы спите", - заявил он.

А врагу Ким посоветовал нервничать.

"Мы работаем, и настроение улучшается с каждым днем от того, что у нас появляются перспективы. А, враги, нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", - говорится в сообщении.

Напомним, что еще утром Виталий Ким показался на трофейном бронированном автомобиле "Тигр".

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