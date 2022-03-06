"У нас появляются перспективы": глава Николаевской ОГА о ситуации в области
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА? рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер 6 марта. Он успокоил жителей региона, сказав, что воздушная тревога отменяется, а "настроение улучшается с каждым днем".
Об этом Ким рассказал в Telegram Николаевской ОГА.
По состоянию на 22:10 все под контролем.
"Отменяем воздушную тревогу. Такое ощущение, что нас дурят, враг хочет, чтобы мы не спали. Мы несем дозор, а вы спите", - заявил он.
А врагу Ким посоветовал нервничать.
"Мы работаем, и настроение улучшается с каждым днем от того, что у нас появляются перспективы. А, враги, нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", - говорится в сообщении.
Напомним, что еще утром Виталий Ким показался на трофейном бронированном автомобиле "Тигр".
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