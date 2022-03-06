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"У нас з'являються перспективи": голова Миколаївської ОДА про ситуацію в області

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Неділя 06 березня 2022 22:48
"У нас з'являються перспективи": голова Миколаївської ОДА про ситуацію в області Фото: Віталій Кім (nikvesti)
Автор: Світлана Мащенко

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА? розповів про ситуацію у місті та області станом на вечір 6 березня. Він заспокоїв жителів регіону, сказавши, що повітряна тривога скасовується, а "настрій покращується з кожним днем".

Про це Кім розповів у Telegram Миколаївської ОДА.

Станом на 22:10 усе під контролем.

"Скасовуємо повітряну тривогу. Таке відчуття, що нас дурять, ворог хоче, щоб ми не спали. Ми несемо дозор, а ви спите", - заявив він.

А ворогові Кім порадив нервувати.

"Ми працюємо, і настрій покращується з кожним днем ​​від того, що у нас з'являються перспективи. А, вороги, нервуйте. Тому що скоро ми за вами прийдемо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще вранці Віталій Кім з'явився на броньованому трофейному автомобілі "Тигр".

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