"У нас "мопеди": Кім попередив про атаку ворожих дронів

Російські окупанти ввечері 18 грудня випустили дрони-камікадзе по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"У нас "мопеди", сподіваюсь не долетять", - зазначив посадовець.
Наразі на півдні України не оголошували повітряну тривогу. Однак громадянам варто пройти в укриття заради власної безпеки.
Оновлено (23:36)
Кім розповів, що ворожі Shahed було збито. У мережі пишуть про знищення трьох російських безпілотників.
Глава ОВА також оголосив повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ГУР поінформували, що окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе. Росіяни вже використали БПЛА для ударів по Україні.
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