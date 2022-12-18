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"У нас "мопеды": Ким предупредил об атаке вражеских дронов

Фото: Вражеские дроны-камикадзе зафиксировали на юге Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 18 декабря выпустили дроны-камикадзе по Украине. Вражеские БПЛА зафиксировали на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"У нас "мопеды", надеюсь не долетят", - отметил чиновник.

Пока на юге Украины не объявляли воздушную тревогу. Однако гражданам следует пройти в укрытие ради собственной безопасности.

В сети пишут, что, по предварительным данным, один вражеский Shahed уже был сбит в районе Баштанки Николаевской области.

Напомним, в ГУР проинформировали, что оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе. Россияне уже использовали БПЛА для ударов по Украине.

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Война России против УкраиныВиталий Ким