"Є інструменти": в ЄС впевнені, що фінансування України буде попри вето Угорщини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля та Financial Times .

Як зазначає видання, альтернативна пропозиція зібрати гроші для України через угоду між 26 іншими країнами ЄС (за виключенням Угорщини - ред.) розглядається як "запасний варіант".

"Перегляд багаторічної фінансової програми в представлених документах, з усіма компонентами та пріоритетами, - включаючи підтримку для України, міграцію та зовнішній вимір, стратегічні технології для Європейської платформи, платежі інтересу в рамках програми "Наступне покоління ЄС", спеціальні інструменти, нові власні ресурси та елементи, що зменшують впливи на національні бюджети, - були твердо підтримані главами держав та урядів 26 країн", - відзначив Мішель.

Він повідомив, що до розв'язання даного питання повернуться на початку наступного року.

"У нас є різні інструменти, щоб переконатися, що ми виконуємо наші політичні пріоритети", - сказав Мішель.

Зауважимо, що Євросоюз не схвалив виділення 50 млрд євро для України, але ще повернеться до обговорення питання, про що, зокрема, оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан у своєму профілі в Twitter.