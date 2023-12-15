"Є інструменти": в ЄС впевнені, що фінансування України буде попри вето Угорщини
У Європейському союзі впевнені, що Україна отримає фінансову допомогу попри угорське вето. Оскільки блок має різні інструменти розв'язання питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля та Financial Times.
Як зазначає видання, альтернативна пропозиція зібрати гроші для України через угоду між 26 іншими країнами ЄС (за виключенням Угорщини - ред.) розглядається як "запасний варіант".
"Перегляд багаторічної фінансової програми в представлених документах, з усіма компонентами та пріоритетами, - включаючи підтримку для України, міграцію та зовнішній вимір, стратегічні технології для Європейської платформи, платежі інтересу в рамках програми "Наступне покоління ЄС", спеціальні інструменти, нові власні ресурси та елементи, що зменшують впливи на національні бюджети, - були твердо підтримані главами держав та урядів 26 країн", - відзначив Мішель.
Він повідомив, що до розв'язання даного питання повернуться на початку наступного року.
"У нас є різні інструменти, щоб переконатися, що ми виконуємо наші політичні пріоритети", - сказав Мішель.
Зауважимо, що Євросоюз не схвалив виділення 50 млрд євро для України, але ще повернеться до обговорення питання, про що, зокрема, оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан у своєму профілі в Twitter.
Допомога Україні від ЄС
Європейська Комісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Дане рішення мали б ухвалити всі країни. Втім Орбан, якого пов'язують тісні зв'язки з Кремлем, наклав вето.
Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також вимагала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначені для Будапешту. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно виконати певні умови.
Також ми повідомляли, що лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.
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