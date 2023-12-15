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"Есть инструменты": в ЕС уверены, что финансирование Украины будет несмотря на вето Венгрии

Брюссель, Пятница 15 декабря 2023 10:24
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"Есть инструменты": в ЕС уверены, что финансирование Украины будет несмотря на вето Венгрии Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Европейском союзе уверены, что Украина получит финансовую помощь, несмотря на венгерское вето. Поскольку блок имеет различные инструменты решения вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля и Financial Times.

Как отмечает издание, альтернативное предложение собрать деньги для Украины через соглашение между 26 другими странами ЕС (за исключением Венгрии – ред.) рассматривается как "запасной вариант".

"Просмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами - включая поддержку для Украины, миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияние на национальные бюджеты, были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран", - отметил Мишель.

Он сообщил, что к решению данного вопроса вернутся в начале следующего года.

"У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - сказал Мишель.

Напомним, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины, но еще вернется к обсуждению вопроса, о чем в частности сообщил и премьер Венгрии Виктор Орбан в своем профиле в соцсети Twitter.

Помощь Украине от ЕС

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны были бы принять все страны. Однако Орбан, которого связывают тесные связи с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" касательно бюджета по многолетней финансовой программе.

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