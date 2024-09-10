"У нас є чітка позиція": у МЗС України відреагували на "мирний план" Шольца

В України є чітка позиція щодо завершення війни з Росією - Глобальний саміт миру. Інші "мирні ініціативи" не розглядаються.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

Що передувало

Італійська газета La Repubblica повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війні Росії проти України, який передбачає збереження за країною-агресором раніше захоплених українських територій.

Газета з посиланням на джерела в парламенті зазначає, що Шольц працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві".

Реакція МЗС України

За словами речника МЗС, багато лунало різних "мирних ініціатив" щодо завершення війни в Україні. Час від часу різні країни пропонують майданчик для переговорів.

"У нас чітка позиція - є процес саміт миру. Всі країни, які хочуть зробити свій внесок, ми запрошуємо їх взяти участь в цьому процесі", - зазначив Тихий.

Він додав, що МЗС стежить за різними повідомленнями, працює з партнерами та пояснює їм, що в України є процес формули миру.

"Україна прагне миру, як жодна інша країна у світі не прагне його. За останній час лише з Росії лунали сигнали, що вони не хочуть говорити про мир. Як говорив Зеленський, спільний тиск здатний примусити Росію обрати мир. На це і спрямована ця (наша - ред.) робота", - наголосив речник МЗС.