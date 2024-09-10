"У нас есть четкая позиция": в МИД Украины отреагировали на "мирный план" Шольца

У Украины есть четкая позиция по завершению войны с Россией - Глобальный саммит мира. Другие "мирные инициативы" не рассматриваются.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина .

Что предшествовало

Итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны России против Украины, предусматривающий сохранение за страной-агрессором ранее захваченных украинских территорий.

Газета со ссылкой на источники в парламенте отмечает, что Шольц работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", предусматривающими возможность передачи частей украинской территории Москве".

Реакция МИД Украины

По словам спикера МИД, много звучало разных "мирных инициатив" по завершению войны в Украине. Время от времени разные страны предлагают площадку для переговоров.

"У нас четкая позиция - есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе", - отметил Тихий.

Он добавил, что МИД следит за разными сообщениями, работает с партнерами и объясняет им, что у Украины есть процесс формулы мира.

"Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире. Как говорил Зеленский, общее давление способно заставить Россию избрать мир. На это и направлена эта (наша - ред.) работа", - подчеркнул спикер МИД.