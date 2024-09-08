Шольц заявив, що настав момент для дискусій про завершення війни в Україні
Німеччина намагатиметься робити все для підтримки України. Вже настав момент для обговорення того, як можна швидше досягти миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF.
За словами Шольца, наразі німецький уряд виконає усі завдання, які зараз поставлені на карту. Канцлер заявив, що буде робити все, щоб "підтримати Україну, проте деякі громадяни не згодні з тим, що Німеччина підтримує Україну.
"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз", - сказав він.
Шольц також заявив, виступає за участь Росії у другому саміті миру.
"Формула миру" президента Зеленського
У Швейцарії відбувся саміт миру з імплементації формули миру президента України Володимира Зеленського. На саміті були присутні представники близько 100 країн і міжнародних організацій, які потім підписали спільне комюніке.
Наразі Україна веде підготовку до другого саміту миру, який може відбутись на території Саудівської Аравії.
Раніше президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо неможливості діалогу з Путіним.
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