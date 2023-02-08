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"У нас є 100 "Тайфунів": Джонсон закликав Британію надати винищувачі Україні

Фото: Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки, оскільки вони необхідні для перемоги над російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У нас є понад 100 літаків "Тайфун". У нас є понад 100 танків Challenger 2. Найкраще одноразове використання будь-якої з цих одиниць - це використання їх зараз для захисту українців - не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку", - заявив Джонсон.

За словами колишнього прем'єра, допомога Україні допоможе відтіснити російського диктатора й зробить світ безпечнішим.

"Зараз саме час дати їм саме те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Британії, аби зустрітись з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.

Також під час виступу президент закликав Британію передати ЗСУ літаки.

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