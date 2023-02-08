"У нас є 100 "Тайфунів": Джонсон закликав Британію надати винищувачі Україні

"У нас є понад 100 літаків "Тайфун". У нас є понад 100 танків Challenger 2. Найкраще одноразове використання будь-якої з цих одиниць - це використання їх зараз для захисту українців - не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку", - заявив Джонсон.

За словами колишнього прем'єра, допомога Україні допоможе відтіснити російського диктатора й зробить світ безпечнішим.

"Зараз саме час дати їм саме те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу", - додав він.