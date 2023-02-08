"У нас есть 100 "Тайфунов": Джонсон призвал Британию предоставить истребители Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"У нас есть более 100 самолетов "Тайфун". У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц - это использование их сейчас для защиты украинцев - не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность", - заявил Джонсон.
По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.
"Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.
Также во время выступления президент призвал Британию передать ВСУ самолеты.
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