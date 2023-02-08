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"У нас есть 100 "Тайфунов": Джонсон призвал Британию предоставить истребители Украине

Фото: Борис Джонсон, бывший премьер-министр Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"У нас есть более 100 самолетов "Тайфун". У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц - это использование их сейчас для защиты украинцев - не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность", - заявил Джонсон.

По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.

"Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

Также во время выступления президент призвал Британию передать ВСУ самолеты.

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