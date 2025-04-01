Трамп похвалив Кім Чен Ина та назвав КНДР "великою ядерною нацією"

Президент США Дональд Трамп заявив, що між його адміністрацією та Північною Кореєю існував зв’язок. Він назвав КНДР "великою ядерною нацією", а її лідера Кім Чен Ина "розумним хлопцем".

На запитання, чи планує він відновити контакти з Пхеньяном або особисто звернутися до Кім Чен Ина, Трамп відповів, що "колись щось зробить".

"У нас чудові відносини. Він розумний хлопець", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що підтримка зв’язку з Кімом має важливе значення, однак не уточнив, які саме кроки має на увазі.

У 2018 році Трамп став першим президентом США, який провів особисті переговори з Кімом у Сінгапурі.

Після у 2019 році відбулися ще дві зустрічі, однак вони не дали конкретних результатів - сторони не змогли домовитися про відмову КНДР від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.

Ситуація ускладнилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Північна Корея почала активно співпрацювати з Москвою у військовій сфері.

За словами колишніх чиновників адміністрації Байдена не досягли відчутного прогресу у стримуванні ракетних та ядерних амбіцій Північної Кореї, хоча й закликали до діалогу між країнами без попередніх умов.

Є припущення, що під час свого другого президентського терміну Трамп може відновити переговори з Кім Чен Ином, але цього разу не вимагатиме повного демонтажу ядерного арсеналу КНДР.