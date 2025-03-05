У Північній Кореї розкритикували "провокації" Трампа і пригрозили наслідками

Впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за посилення "провокацій". За її словами, це виправдовує посилення КНДР своїх сил ядерного стримування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Кім засудила візит американського авіаносця USS Carl Vinson до Південної Кореї в неділю, 2 березня, і заявила, що ця акція є частиною "політики конфронтації" проти Півночі.

"Як тільки в цьому році з'явилася нова адміністрація, США посилили політичні та військові провокації проти КНДР, "продовжуючи" ворожу політику колишньої адміністрації", - сказала Кім.

За її словами, така ворожа політика з боку США, дає Пхеньяну достатні підстави для посилення на невизначений термін своїх сил стримування ядерної війни.

Кім також розкритикувала розгортання американських стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer над Корейським півостровом у рамках спільних навчань зі США та Японією.

Крім того, вона розкритикувала обіцянку трьох союзників, яку вони дали на конференції з безпеки в Мюнхені у лютому, що закликала до денуклеаризації Півночі.

У Міністерстві оборони Південної Кореї повідомили, що коментарі Кім Йо Чжон є обманом, щоб виправдати свої ракетні ядерні розробки.

"Ядерна зброя Північної Кореї ніколи не буде прийнятною. Єдиний спосіб для Північної Кореї вижити - це відмовитися від своєї одержимості та ілюзій щодо ядерної зброї", - йдеться у заяві відомства.

Візит авіаносця США до Південної Кореї

У неділю, 2 березня, військово-морські сили Південної Кореї повідомили про прибуття американського авіаносця до південного портового міста Пусан. Візит має продемонструвати силу в протистоянні Північній Кореї.

Атомний авіаносець Carl Vinson є першим американським авіаносцем, що пришвартувався у південнокорейському порту з моменту початку другого терміну президентства Трампа в січні.

Президент США провів безпрецедентні саміти з північнокорейським лідером під час свого першого терміну і вихвалявся їхнім особистим взаєморозумінням.

На початку лютого цього року Трамп заявив, що продовжить співпрацювати з Кім Чен Ином.