Трамп похвалил Ким Чен Ына и назвал КНДР "великой ядерной нацией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что между его администрацией и Северной Кореей существовала связь. Он назвал КНДР "великой ядерной нацией", а ее лидера Ким Чен Ына "умным парнем".

На вопрос, планирует ли он возобновить контакты с Пхеньяном или лично обратиться к Ким Чен Ыну, Трамп ответил, что "когда-то что-то сделает".

"У нас отличные отношения. Он умный парень", - сказал Трамп.

Он также отметил, что поддержание связи с Кимом имеет важное значение, однако не уточнил, какие именно шаги имеет в виду.

В 2018 году Трамп стал первым президентом США, который провел личные переговоры с Кимом в Сингапуре.

После в 2019 году состоялись еще две встречи, однако они не дали конкретных результатов - стороны не смогли договориться об отказе КНДР от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций.

Ситуация осложнилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Северная Корея начала активно сотрудничать с Москвой в военной сфере.

По словам бывших чиновников администрации Байдена не достигли ощутимого прогресса в сдерживании ракетных и ядерных амбиций Северной Кореи, хотя и призывали к диалогу между странами без предварительных условий.

Есть предположение, что во время своего второго президентского срока Трамп может возобновить переговоры с Ким Чен Ыном, но на этот раз не будет требовать полного демонтажа ядерного арсенала КНДР.