"У мене син горить там". Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Запоріжжю

У ніч з 1 на 2 травня російська армія атакувала ударними дронами Запоріжжя, в результаті чого постраждали десятки людей. Одними з перших на місце обстрілу прибули правоохоронці, на чиї бодікамери потрапили моторошні кадри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

На відео з бодікамер поліцейських, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі, можна побачити, якими моторошними були перші хвилини після атаки російських дронів. Зокрема, чути, як одна з мешканок, кричить рятувальникам, що її син горить.

"Масована атака ворожих дронів перетворила вечірні вулиці на зони трагедії. Ми разом із профільними службами одразу прибули на місця влучань: надавали домедичну допомогу пораненим, деблокували людей із палаючих квартир, допомагали з евакуацією", - розповів Білошицький.

Обстріл Запоріжжя у ніч на 2 травня

Російські війська масовано атакували дронами Запоріжжя в ніч на 2 травня. У місті було зафіксовано щонайменше 10 ударів. Дрони пошкодили багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. В результаті ударів постраждало понад 30 людей.

За інформацією Запорізької ОВА, станом на 3 травня ще шестеро постраждалих мешканців Запоріжжя перебувають у лікарнях. У більшості потерпілих - мінно-вибухові травми, переломи та опіки.

Також у ніч на 2 травня під російськими ударами опинився локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу, яка спалахнула від ударів, рятувальники гасили аж до ранку. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож минулося без поранених чи загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.